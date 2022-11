Agenzia ANSA

...le motivazioni dell'arresto e le accuse nei confronti deliraniano Toumaj Salehi, che è stato arrestato a fine ottobre per il suo sostegno alle proteste anti - sistema in corso in, ...Celebre anche la soundtrack, scritta proprio dalLiberato, tra cui il brano We Come from ... Offside , il calcio racconta la condizione delle donne inOrso d'argento al Festival di Berlino, ... Iran: rapper iraniano Toumaj Salehi rischia la pena di morte - Medio Oriente Sono state formalizzate le motivazioni dell'arresto e le accuse nei confronti del rapper iraniano Toumaj Salehi, che è stato arrestato a fine ottobre per il suo sostegno alle proteste anti-sistema in ...Il ventiduenne Majidreza va al patibolo, dopo giorni di tortura, una confessione estorta e pochi minuti di processo sommario. Così il regime vuole dare un ...