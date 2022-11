Iran | il rapper Toomaj Salehi è accusato di «corruzione sulla Terra» | rischia la pena di morte

(Di domenica 27 novembre 2022) Tra i moltissimi arrestati inper il sostegno alle proteste anti-sistema scoppiate dopo ladi Mahsa Amini, c’è anche il. Il fermo, avvenuto lo scorso ottobre, è stato giustificato da ragioni che esulano dalle manifestazioni per la giovane uccisa sotto la custodia della polizia per abbigliamento improprio. Le accuse che pendono nei suoi confronti riguardano la «», ovvero la violazione delle leggi della Sharia, inpunita con ladi. Lo ha comunicato il capo del dipartimento di giustizia dello Stato di Isfahan, Jafari. Ilsi troverebbe nei guai, spiega, per la sua «cooperazione con Stati ostili contro la ...

