Io non voglio parlarne Paola Barale | la rivelazione choc dopo 25 anni

(Di domenica 27 novembre 2022) "Se non fosse esistita Madonna oggi sarei un'insegnante di ginnastica, mi davano un milione a sera", raccontain una intervista a Il Corriere della Sera. La showgirl, ora concorrente eleminata di Ballando con le stelle, non vuole rinnegare il suo passato ma è stufa di parlare solo di quello. Fuori dalle scene dalaribadisce il suo no su due cose: il gossip e i reality. "La televisione che vorrei fare? Basta non ci sia il gossip", ha detto con ironia, che ha anche aggiunto, a tal proposito: "Basta, degli amori di quando avevo 25chissenefrega. Anche perché, se sono finiti, ti rompi anche un po' le scatole di. Essere un personaggio pubblico non vuole dire che appartieni al pubblico". . E poi basta anche con queste ...

Vanity Fair Italia

A Ischia ieriè riuscito ad arrivare: 'Lo farò appena ci saranno le condizioni.essere un problema, ma rendermi utile'. Ma appena saputo della tragedia, Nello Musumeci , ministro per la Protezione civile e le politiche del Mare, è stato il primo membro del governo ad ...Il due volte iridato si è detto pronto ad affrontare una stagione 2023 che vedrà 24 appuntamenti in calendario: "Sesei preparato, allora è meglio fermarsi, nodire, siamo tutti piloti e ... Tananai: «La persona che non voglio essere» La scelta dei vestiti per la festa a tema fiabesco sembra aver scatenato la scintilla fra Antonella e Nikita. Le due VIP, da settimane, sembrano essersi allontanate. L'una ha riscoperto l'altra, in un ...A Ischia ieri non è riuscito ad arrivare: «Lo farò appena ci saranno le condizioni. Non voglio essere un problema, ma rendermi utile». Ma appena saputo della tragedia, ...