Io | cattolica e socialista La pornostar sfida Fontana e Moratti in Lombardia

(Di domenica 27 novembre 2022) Priscilla Salerno tenta la scalata al Pirellone. La, all'anagrafe Fortunata Ciaco, ha annuncia la sua candidatura con il Nuovo Psi alla presidenza della Regionendo Attilio, Letiziae Pierfrancesco Majorino. "Fino a oggi ho fatto l'attrice hard imprenditrice. Non è che mi viene in mente all'improvviso di candidarmi, è una scelta ponderata. Sono ormai 6 mesi che l'avevamo deciso con il nuovo Psi e adesso ufficializziamo la candidatura", -ha spiegato la 42enne originaria di Salerno che ha le idee chiare su quello che vorrà fare se eletta. "Ho delle idee concrete, ho delle proposte serie per la. Intanto sono un'imprenditrice prima di ogni cosa, poi che ho scelto un lavoro particolare. Solo in Italia questo lavoro è particolare, in ...

