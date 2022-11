Influenza stagionale | attenzione a questi sintomi

(Di domenica 27 novembre 2022) L’ aggiornamento di “InfluNet”, il Sistema di Sorveglianza Integrata dell’coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, ha rilevato un grande aumento di casi d’quest’anno, con un vero e proprio boom di casi. Soffermiamoci sui, che non sono da sottovalutare. Questo quanto fatto dal Sistema di Sorveglianza Integrata dell’curato settimanalmente dall’Istituto Superiore di Sanità che riguarda il periodo 7-13 novembre 2022.(pixabay.com)L’incidenza, nel periodo di riferimento riguarda 6,57 casi per mille assistiti. I più colpiti sono sempre i bambini con una età che va al di sotto dei 4 anni. Scende a 9,27 nella fascia di età che ...

Uno studio pubblicato su Cell Reports condotto sui topi ha rilevato un'associazione inaspettata tra dieta e capacità di risposta del sistema immunitario all': mentre i roditori che avevano assunto mangime a base di cereali si erano ripresi abbastanza in fretta dalla malattia, quelli che si erano nutriti di cibi ultraprocessati (ovvero ...... lo afferma la società italiana di medicina generale che prevede un'epidemia impegnativa di. Al momento, nella regione, vi è un'incidenza di 5,31 cittadini su mille, sotto la ...La situazione. Diffusione con i valori più alti dal 2019. Il pediatra: circolano pneumococco e virus sinciziale. Classi decimate, tra asili e scuole elementari. Assenze nei luoghi di lavoro. Nasi che ...Il Modena di Tesser torna alla vittoria sorprendendo il Parma al Tardini. Senza Diaw, messo ko dall'influenza, gioca titolare il classe 2002 Bonfanti in coppia con Falcinelli: sono proprio loro due gl ...