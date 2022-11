Impresa Marocco | Sabiri e Aboukhlal affondano il Belgio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 novembre 2022) E' sempre più il Mondiale delle sorprese. Con una splendida prestazione, ilsupera per 2-0 il favoritoal Thumama Stadium di Doha e mette una serie ipoteca su una storica qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Le reti del sampdorianoe diconsentono alla compagine maghrebina di balzare da sola al comando del Gruppo F con 4 punti in attesa del confronto tra Croazia e Canada. Comunque vada la sfida tra i croati e i canadesi, ilnell'ultima giornata avrà una ghiotta occasione affrontando i nordamericani mentre i Diavoli Rossi belgi si giocheranno la qualificazione in un drammatico spareggio contro la Croazia vicempione del Mondo. Deludente prestazione della squadra di Martinez, che non è quasi mai riuscita a mettere in difficoltà l'attenta ...