Il Tottenham vuole blindare Kane | pronta l’offerta per il rinnovo

numero-diez.com

Harry Kane, attaccante dele ora ai Mondiali con l'Inghilterra, potrebbe presto rinnovare il contratto con il club inglese Harry Kane, attaccante dele ora ai Mondiali con l'Inghilterra potrebbe rinnovare presto il suo contratto con il club di Premier League. Secondo quanto riportato da Football Insider, infatti, gli Spurs starebbero ...Calciomercato Juventus, un addio sempre più possibile, Conte logià per il post Mondiale in Qatar: i dettagli. Stando alle indiscrezioni inglesi, il futuro di Weston McKennie potrebbe non essere più alla Juventus. Quanto viene riportato da 'Express.co. UK' ... Bayern Monaco su Kane, ma il Tottenham vuole blindarlo: le ultime Sirene inglesi per Weston McKennie. Secondo quanto riportato dal Sunday Express infatti, il centrocampista della Juventus è finito del mirino del Tottenham. Gli Spurs ...Harry Kane, attaccante del Tottenham e ora ai Mondiali con l’Inghilterra, potrebbe presto rinnovare il contratto con il club inglese Harry Kane, attaccante del Tottenham e ora ai Mondiali con l’Inghil ...