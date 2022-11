Il sindaco di Rieti esce a far serata | il rimprovero della moglie su Facebook diventa virale

(Di domenica 27 novembre 2022) «Quando hai finito di fare, magari se hai un attimo puoi provare a richiamarmi considerando che sono da sola a casa con un bambino di un anno!». Recita così il messaggio pubblico inviato da Marta Ciferri,del primo cittadino diche susi è visto rimproverare dalla consorte in una discussione familiare prestota. L’esponente di Fratelli d’Italia Daniele Sinibaldi è il giovanedi 36 anni, alla guida del comune laziale da giugno 2022. La notte scorsa a quanto pare è uscito da casa non per impegni istituzionali dimenticandosi di rispondere alle chiamate. Marta Ciferri alle tre di notte ha deciso quindi di scrivere sul famoso social, nella speranza di ricevere un segnale dal ...

