Il governo della famiglia Assegno unico e pensioni | cosa cambia

(Di domenica 27 novembre 2022) C'è una nuova bozzalegge di Bilancio che domani sarà presentata al Parlamento. Innanzitutto è più lunga essendo arrivata a 155 articoli, con molti, del primo testo, ora riempiti. E anche se il ministero dell'Economia si è affrettato a smentire che l'articolato fosse quello definitivo, alcune misure sono assolutamente in linea con la linea Meloni che prevede aiuti alle famiglie. Così a decorrere dal primo gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi dell'sono incrementati del cinquanta per cento. L'aumento viene riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni ma con un tetto: il livello di Isee non deve superare i 40mila euro. Un tetto che rappresenta una soglia patrimoniale comunque consistente. Spunta anche l'esenzione ...