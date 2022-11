Il dramma di Emma | “Sono un’altra persona” Il suo racconto sul padre Rosario

(Di domenica 27 novembre 2022)Marrone sta affrontando il lutto più grande, quello per la scomparsa del papà, avvenuta due mesi fa a soli 66 anni. La cantante, dopo il duro sfogo nel quale rispondeva alle illazioni sulle cause della morte del, torna a parlarne a un evento a Firenze, raccontando il suo difficile percorso di riadattamento alla vita, e gli stati d’animo di rabbia con i quali deve fare i conti tutti i giorni.: “arrabbiata con la vita”Marrone è un fiume in piena: intervista durante un evento a Firenze, la cantante ha finalmente raccontato come sta affrontando la dolorosa perdita del, avvenuta due mesi fa: “troppo arrabbiata con la vita in questo momento“. Parole cariche di dolore, e di sentimenti ...

Liberoquotidiano.it

Una nuova, che deve fare i conti con le difficoltà della vita tutti i giorni: prima la sua malattia, la guarigione e poi quella del padre, e la sua scomparsa , inaspettata per il pubblico ma non ...Anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha preso posto al Teatro Costanzi per assistere al''Dialogues des Carmélites'' di Francis Poulenc, con la regia diDante e il maestro Michele Mariotti, che oggi inaugura la stagione dell' Opera di Roma. Prima dell'apertura del sipario, in ... Emma, il dramma privato: "Troppo arrabbiata con la vita" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha preso posto al Teatro Costanzi per assistere al dramma ''Dialogues des Carmélites'' di Francis Poulenc, con la regia di E ...