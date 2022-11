Il controllo dell’opinione pubblica in Iran | Qatar ed Egitto

Leggi su it.insideover

(Di domenica 27 novembre 2022) Il 16 novembre le autorità egiziane hanno arrestato centinaia di persone, come riportato dall’Ong Human Rights Watch. Gli arresti sarebbero avvenuti in risposta a un appello a manifestare contro gli abusi del governo, ma si tratta solamente dell’ultima di una serie di arresti, volti a bloccare ogni tipo di assembramento non autorizzato in occasione della InsideOver.