Il Consiglio dei ministri approva lo stato di emergenza per Ischia Stanziati 2 milioni di euro

Leggi su open.online

(Di domenica 27 novembre 2022) Si è chiuso dopo circa un’ora ildeiconvocato in via straordinaria questa mattina. Su proposta della premier Giorgia Meloni e del ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, ildeihato lodiper l’isola di, dove si contano 2 morti e 10 dispersi. Il ministro dello Sviluppo Economico, Adolfo Urso, ha spiegato in mattinata che oltre a dichiarare lodi, il Cdm si sarebbe occupato di predisporre anche le misure del piano nazionale del clima. Si deve intervenire, ha detto Urso, «non solo con le risorse del Pnrr. Il governo ha il dovere di intervenire e lo farà con la riunione di oggi». Duedi ...