Il Collegio 7 | il prof Zilli | “Insegnare? Lavoro da amare | non si può fare per il posto fisso Con gli studenti sono severo ma giusto”

Il Messaggero Veneto

... è stata approvata all'unanimità daldei docenti e inserita nel regolamento d'istituto ... La: il cellulare confisca la libertà Il consenso per la messa a bando degli smartphone a scuola si ...O.) il programma dell'incontro prevede gli interventi del sindacalista Vito Gancitano e del. ... alle ore 17:30, si terrà l'Evento Rotary presso la Sala La Bruna exdei Gesuiti Con lo ... Un altro prof friulano per “Il Collegio”: «Sono un insegnante severo ma giusto» C’è anche don Riccardo Battocchio, presidente dell’Associazione teologica italiana e rettore dell’Almo Collegio Capranica di Roma tra i 17 consultori del Dicastero per il clero nominati ieri da Papa F ...Manca una settimana e l'anno scolastico sarà finito. Ecco come si stanno preparando i ragazzi agli esami finali, cosa succederà stasera e cosa significa il flop degli ascolti in tv e il successo in st ...