Il Canada ha vinto la Coppa Davis di tennis per la prima volta nella sua storia

...fasi finali il 22enne hatutti i match giocati, ovvero tre singolari e un doppio, in due set, trascinando il suo Paese alla conquista dell'ambita insalatiera, la prima nella storia delDopo aver eliminato l'Italia in semifinale, ilhala Coppa Davis , il più importante trofeo di tennis per squadre nazionali. Il Paese nordamericano non se l'era mai aggiudicato. A darle il successo la vittoria oggi per 2 - 0 nella ...MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Canada, per la prima volta nella storia, ha vinto la Coppa Davis. Il team nordamericano, nella finale odierna in scena sul veloce indoor di Malaga, si è sbarazzato, ...A Malaga sono bastati due singolari alla squadra di Dancevic per superare la squadra di Hewitt che mancava dalla finale dal 2003 ...