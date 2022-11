Il boato della montagna | Ischia | l' ultima telefonata choc di Eleonora

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 novembre 2022) Asi cercano i dispersi sotto il fango. Ma una vittima c'è già,Sirabella, la donna di 31 anni morta travolta dalla furiavalanga di fango che ha travolto tutto. E ora su questa tragedia vengono alla luce le storie di chi non ce l'ha fatta, di chi ha cercato aiuto fino all'ultimo istante. Come nel caso diche ha chiamato il padre prima di essere travolta dal fango. Pioveva forte e sentiva boati che provenivano dalladavanti a lei. L'Epomeo asembrava tremare. CosìSirabella, la donna di 31 anni prima vittima accertatatragedia di Casamicciola Terme, ha chiamato al telefono il padre che vive nel comune di Lacco Ameno. Chiedeva aiuto, gli raccontava quanto stava accadendo. Non ha fatto in ...