I tifosi del Marocco mettono Bruxelles a ferro e fuoco | follia dopo la vittoria

(Di domenica 27 novembre 2022) Scontri, incidenti e scene di guerriglia urbana nel centro dila sconfitta del Belgio con ilin una gara del girone ai Mondiali di calcio in Qatar. Come riporta Dernière Heure, che pubblica foto e video degli scontri, la tensione è salitala partita, quando centinaia di persone si sono riunite in centro per celebrare ladel. La situazione è degenerata, con auto ribaltate e bruciate, lancio di fumogeni, arredo urbano distrutto e self-service saccheggiati. «Intorno alle 15:22, dozzine di persone, alcune delle quali incappucciate, hanno cercato di confrontarsi con la polizia, il che ha compromesso la sicurezza pubblica», ha detto Ilse Van de Keere, portavoce della polizia di zona. «C'è stato uso di materiale pirotecnico, lancio di ...

Perché dunque sorprendersi se la vittoria del Marocco sul Belgio porta alcuni facinorosi a mettere ... Consiglio ai tifosi di non venire in centro città', ha scritto su Twitter il sindaco Philippe Clos ... La polizia ha aperto gli idranti contro i tifosi del Marocco. Un centinaio di agenti sono intervenuti per rispondere ai disordini innescati già prima della fine della partita di calcio.