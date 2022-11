(Di domenica 27 novembre 2022) Sabato sera davvero ricco di incontri per quanto riguarda la. Sei match in programma e cinque squadre italiane sul. Vittoria importante percontro Bregenzerwald, quindipassa in casa degli Unterland Cavaliers,sbanca Zell am See, mentrein casa contro Kitzbühel. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos’è successo nella serata di AHL. I MATCH DELLA SERATA DI AHL Rittner Buam Sky-EC Bregenzerwald 5-2: successo importante per, che mette subito le cose in chiaro. Vantaggio di Tavi dopo 16:29, quindi raddoppio di Cardwell al 25:14, prima del 3-0 di Marzolini al 29:10 ed il poker di Hofer ...

A 2'14"dalla fine del terzo periodo sfuma per la Valpe una possibilità di far punti che sarebbe stata meritata. A Dobbiaco, che stasera sale al comando della graduatoria con Appiano(superata in ...La più lunga trasferta della stagione attende la Valpe, impegnata alle 20 di sabato 26 suldi Dobbiaco. Si tratta del remake della finalissima per il titolo di Ihl1, stagione 2020/..." ... Hockey ghiaccio, Alps League 2022-2023: vittorie per Renon, Cortina e Merano, cade Fassa Gli uomini di Cereda vengono sconfitti in rimonta dallo Zurigo pur giocando una buona partita. Per i biancoblù è un weekend da zero punti.A 2'14"dalla fine del terzo periodo sfuma per la Valpe una possibilità di far punti che sarebbe stata meritata.