Highlights Virtus Bologna-Brindisi 98-68 | Serie A1 2022 2023 basket VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022) Ilcon glidi98-68, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato diA1di. Gli uomini di coach Scariolo, dopo aver rallentato in Eurolega con due sconfitte negli altrettanti impegni avuti in settimana, non tradiscono in campionato. Altra vittoria comoda e primo posto in solitaria e da imbattuti. Niente da fare per i pugliesi di coach Vitucci, che tentano di fermare la marcia delle vu nere ma fin da subito capiscono che non è la serata giusta. Di seguito ilcon le azioni più significative ed i momenti più importanti della partita. CRONACA E TABELLINO SportFace.