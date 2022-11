Highlights Nutribullet Treviso Basket-EA7 Emporio Armani Milano 80-93 | Serie A basket 2022 23 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022) 80-93 nel match trae EA7, partita valida per l’ottava giornata diA di/23. Grande vittoria dunque per l’Olimpiaal Palaverde, che permette ai lombardi di salire al primo posto in classifica con 14 punti. Ecco ilcon glidel match. SportFace.