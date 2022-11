Highlights e gol Belgio-Marocco 0-2 | Mondiali Qatar 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022) Ilcon glie i gol di0-2, match valido per la seconda giornata della fase a gironi deidi. Appuntamento cruciale per entrambe le squadre in questo incerto girone F. Nel primo tempo due gialli: Bono che canta l’inno ma poi lascia spazio al secondo portiere, quindi il gol annullato per fuorigioco attivo di Saiss che non tocca sul tiro di Ziyech. Nella ripresa in gol Sabiri e Aboukhlal per la clamorosa quanto meritata vittoria dei nordafricani. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.