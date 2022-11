Harrison Ford e Indiana Jones 5 | un Indy per tutte le stagioni?

Leggi su screenworld

(Di domenica 27 novembre 2022) “Non sono gli anni, amore, sono i chilometri”, dicevain I predatori dell’arca perduta a Marion, l’amore della sua vita. Aveva 37 anni, stando alla biografia fittizia che ne fa risalire la nascita al 1899. L’attore che lo interpretava,, ne aveva 39. Oggi però, all’alba del quinto film dedicato all’archeologo avventuriero, con l’attore che di anni ne ha 80 e il personaggio che ne avrà 70 (essendo il film ambientato nel 1969), forse l’età comincia a contare qualcosa. It’s all about the money (?)5 arriverà sugli schermi mondiali nel giugno del 2023 e già prima di partire aveva attirato su di sé una messe di dubbi piuttosto voluminosa: Steven Spielberg, regista di tutti i precedenti film della saga si era fatto indietro (forse scottato dal modo ...