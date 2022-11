(Di domenica 27 novembre 2022)la vittoria delcontro ilai Mondiali di calcio in Qatar. Alcune decine di giovani tifosi delhanno assaltato le vie del centro città e l'area ...

Agenzia ANSA

a Bruxelles dopo la vittoria del Marocco contro il Belgio ai Mondiali di calcio in Qatar. Alcune decine di giovani tifosi del Marocco hanno assaltato le vie del centro città, ...CENTRO DEVASTATO - Alcune decine di giovani infatti hanno assaltato le strade del centro della capitale belga e la zona della stagione di Midi: ne è nata una serata diper l'... Guerriglia urbana a Bruxelles dopo Belgio-Marocco I tifosi marocchini hanno dato fuoco ad auto e scooter per le strade della capitale belga per festeggiare il successo ...(IlNapolista) Alcune decine di giovani tifosi del Marocco hanno assaltato le vie del centro città e l’area adiacente alla stazione di Midi, distruggendo l’arredo urbano e appiccando il fuoco ad auto, ...