Guerriglia a Bruxelles | scontri dopo la partita Belgio-Marocco

(Di domenica 27 novembre 2022) La vittoria delsulai mondiali di calcio in Qatar per 2 – 0 ha galvanizzato i tifosi marocchini, accorsi immediatamente nelle vie del centro dila fine della. I festeggiamenti però sono presto...

. Scontri e scene diurbana nel centro didopo la sconfitta del Belgio con il Marocco in una gara del girone ai Mondiali di calcio in Qatar. Come riporta Dernière Heure , ...Ho dato loro ordine di procedere con gli arresti amministrativi nei confronti dei responsabili degli scontri', ha scritto su Twitter il sindaco di, Philippe Close. TI POTREBBE INTERESSARE"La polizia sta usando tutti i suoi mezzi per mantenere l'ordine pubblico. Ho dato loro ordine di procedere con gli arresti amministrativi nei confronti dei responsabili degli scontri" scrive su Twitt ...Belgio - Marocco, scoppia la guerriglia a Bruxelles dopo la partita in Qatar. «Non venite in centro», è un ordine ben preciso quello lanciato ai tifosi dal sindaco di ...