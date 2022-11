Governo vara lo Stato di emergenza per un anno ad Ischia Il geologo | «Tragedia annunciata»

Leggi su panorama

(Di domenica 27 novembre 2022) «Quanto accaduto adera prevedibile. È unaperché dopo la frana del 1998 la regione non ha fatto opere sufficienti», commenta Massimiliano Fazzini climatologo Referente Team Rischio Climatico della Società Italiana di Geologia Ambientale. Proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi adove un fiume di fango e detriti ha travolto il comune di Casamicciola, causando la morte di una donna e di una bambina ritrovata in mattinata, ma ci sono ancora 11 dispersi e 13 feriti. La frana è scesa dal monte Epomeo proprio come era già avvenuto nel 2009, trascinando via tutto. Il bilancio dei danni al momento è provvisorio ma sono almeno 10 gli edifici crollati, circa 30 i nuclei familiari isolati e 100 le persone senza acqua e luce. La potenza inarrestabile dell'acqua ha scaraventato anche ...