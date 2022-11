Governo Meloni | nuovo regalo alle corporazioni | sale a 60 euro la cifra per l' obbligo del Pos

Sky Tg24

'Per ill'emergenza deve essere superata, in questo senso si è dato incarico al ministero ... 'La presidente Giorgiasarà a Ischia nei prossimi giorni, non appena le operazioni lo ...ROMA " "Con il Consiglio dei ministri di questa mattina, ilha dato risposta immediata per Ischia dichiarando lo stato di emergenza e disponendo un ... il premier Giorgia. . - foto ... Governo Meloni, doppio test per l’esecutivo: un mese di tempo per Pnrr e Manovra Potrebbe salire da 30 a 60 euro il limite oltre il quale i commercianti sono esentati dall’obbligo di consentire i pagamenti con bancomat e carte. È una delle ultime aggiunte fatte alla bozza della le ...Sono stati impegnati tutta la notte i soccorritori al lavoro per trovare i dispersi della frana che ha investito Casamicciola, sull'isola d'Ischia, all'alba di ieri. Sono 11, ...