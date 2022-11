Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

(Di domenica 27 novembre 2022) Il 25 novembre ricorre laper l’eliminazione dellale. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel 1999, decise di rappresentare in tutto il mondo laper ribadire, diffondere e sensibilizzare, soprattutto le giovani generazioni, su questo gravissimo fenomeno che, purtroppo, vede sempre più coinvolta anche l’Italia. Anche il Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, da sempre sensibile al tema della nondi genere, ha invitato tutte le calciatrici ed i partecipanti alle gare di portare in campo il segno rosso sul viso nel corso delle partite per il prossimo 27 novembre 2022 per tenere accesa quella luce che illumini la coscienza, la cultura, in difesa delle ...

MEF

ROMA - Nell'ambito degli appuntamenti organizzati per lacontro la violenza sulle donne, l'evento patrocinato dal Comune di Guidonia Montecelio "Il posto delle donne", questa mattina è stata inaugurata una panchina rossa all'interno ...... l'azzurra coglie un piazzamento di prestigio in una classica del calendario. Al ... In unadi sole al Parque de Andalucia, alle porte di Madrid, la campionessa italiana perde ... La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne Saranno le band e i cantanti degli istituti superiori di Latina protagonisti del concerto in programma questo pomeriggio, alle 18, presso largo Caduti di Nassiriya, davanti il comando provinciale dei.Spettacoli-Eventi: Applausi e commozione in Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, ieri 26 novembre, alla manifestazione "Storia vera di un f..