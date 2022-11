(Di domenica 27 novembre 2022)hanno conquistato un bel secondo posto nellaCup, tradizionalea coppie miste (l’unica prova con questo format presente in calendario) che chiude la stagione internazionale di. Gli azzurri si sono dovuti inchinare soltanto agli USA in una finale particolarmente combattuta: il sardo ha firmato un notevole volteggio da 14.550, la brianzola ha ottenuto 13.200trave e così la compagine americana formata da Addison Fatta e da Yul Moldauer (superbo 14.750 alle parallele) è riuscita ad avere la meglio sulla pedana di Zurigo (Svizzera). In precedenza i nostri portacolori si erano distinti nella semifinale contro la Spagna di Laura Casabuena e Joel Plata, grazie a due ottimi ...

OA Sport

Sono gli stessi che confondono il calcio con laovvero per un sport in cui il risultato viene deciso da una giuria che valuta la prestazione. Come il calcio è sport di risultato, ...... non è nuova alle gare, ma non nasconde l'emozione: "Salire sul palco davanti a una giuria e un grande pubblico non mi ha spaventata, perché facendofin da piccola, sono abituata,... Ginnastica artistica, Martina Maggio e Nicola Bartolini secondi alla Swiss Cup! Gli USA vincono la gara mista Un guizzo nei minuti finali del neo entrato Brignola pareggia la rete di Antonucci nel primo tempo e permette ai rossoblu di strappari un pari ...BUSTO ARSIZIO, 27 novembre 2022 – Grande successo di pubblico oggi all’E-work Arena, tutto esaurito con 4022 spettatori PRESENTI all’edizione 2022 del Fastweb Grand Prix. Vince L’Italia sul resto d’Eu ...