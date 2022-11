Giappone-Costa Rica oggi in tv | data | orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la seconda giornata del girone E deidi. I nipponici, reduci dallo storico ed incredibile successo in rimonta sulla Germania, vogliono alimentare le loro speranze di qualificazione agli ottavi di finale nonostante un raggruppamento estremamente complicato. La formazione centro-amena, dal suo canto, ha bisogno di cancellare l’imbarcata presa contro la Spagna e, per sperare ancora nel passaggio del turno, deve assolutamente portare a casa l’intera posta in palio. La sfida, dunque, sarà certamente tutta da vivere e regalerà delle forti emozioni. La partita andrà in scena nella giornata di ...