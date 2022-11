Giappone - Costa Rica diretta ore 11 | le formazioni ufficiali

AL RAYYAN (Qatar) - Dopo aver battuto a sorpresa la Germania, ilcerca il bis contro ilRica, nella seconda giornata del gruppo E dei Mondiali in Qatar. La nazionale del ct Moriyasu, con altri tre punti, avrebbe la quasi certezza della qualificazione ...Mondiali Qatar - Alle ore 11:00 si sfideranno ile laRica del Gruppo E.(4 - 5 - 1): Gonda; Yamane, Yoshida, Itakura, Nagatomo; Endo, Doan, Morita, Kamada, Soma; Ueda. Ct MoriyasuRICA (4 - 4 - 2): Navas; Duarte, Calvo,...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Giappone-Costa Rica in diretta dal prepartita al risultato finale. Domenica 27 novembre ...[themoneytizer id=”99064-6] Tra pochi minuti andrà in scena la sfida tra Giappone e Costa Rica valida per i Mondiali in Qatar. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre: GIAPPONE, 4-2-3-1: ...