Giappone - Costa Rica 0 - 1 diretta | Fuller sblocca il match

AL RAYYAN (Qatar) - Dopo aver battuto a sorpresa la Germania, ilcerca il bis contro ilRica, nella seconda giornata del gruppo E dei Mondiali in Qatar. La nazionale del ct Moriyasu, con altri tre punti, avrebbe la quasi certezza della qualificazione ...All'Ahmed bin Ali Stadium il match valido per la seconda giornata dei Mondiali traRica: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Ahmed bin Ali Stadium in va scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar tra...Il Costa Rica batte 1-0 il Giappone in una gara valida per la seconda giornata del Gruppo E del Mondiale in Qatar. Decide il risultato finale il gol di Fuller che permette al Costa Rica di giocarsi la ...Il Costa Rica sblocca a sorpresa la gara contro il Giappone. All’81’ errore in uscita giapponese, Tejeda recupera e serve Fuller a centro area. Il terzino calcia sul secondo palo, Gonda si fa trovare ...