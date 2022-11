“GF Vip 7” | Charlie Gnocchi richiamato per delle frasi spinte su Oriana Marzoli

Leggi su tvzap

(Di domenica 27 novembre 2022) News tv. . La settima edizione del Grande Fratello Vip continua a far discutere. Dopo il caso di Marco Bellavia, i Vipponi non sembrano aver imparato minimamente la lezione e continuano a commettere gaffe su gaffe. Questa volta a finire al centropolemiche è statoper alcunesu. Il comico pensava di non essere ascoltato quando nell’orecchio di Antonino Spinalbese si è lasciato andare a dichiarazioni forti.Leggi anche –> “GF Vip 7”, guai in vista per Luca Salatino: spunta retroscena sulla fidanzata Soraiaè finito al centropolemiche per il suo comportamentoultime ore al GF Vip 7. Il concorrente pensava che i ...