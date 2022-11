Gettoni telefonici | occhio al numero identificativo | potrebbero valere una fortuna

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 novembre 2022) Gli oggetti hanno lo straordinario potere di evocare ricordi, di catapultarci nel passato e di solleticare la memoria. Come ad esempio iindispensabili un tempo in cui i cellulari erano per pochi eletti. Tutti ne avevamo uno in tasca per chiamare a casa, in ufficio, gli amici, i fidanzati. Ora non più: li abbiamo dati via o li abbiamo conservati in un cassetto. Ebbene se ne avete qualcuno osservatelo con cura perché potrebbe avere un valore non indifferente. Collezionisti ed esperti sono disposti a spendere delle cifre inaspettate pur di entrare in possesso di certi pezzi specifici. Coniati per la prima volta nel 1959 sono realizzati in ottone e nel dritto presentano al centro su due righe la scritta “Gettone Telefonico". In basso c'è un ovale con la data; sul rovescio, al centro, l'immagine di un telefono. Sono andati fuori corso nel ...