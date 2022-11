Gestione disastrosa di von der Leyen sulla crisi energetica | a marzo ha sbagliato tutto

Leggi su iltempo

(Di domenica 27 novembre 2022) Per contrastare nell'Unione Europea lo choc esogeno provocato dalla guerra in Ucraina, «non c'è bisogno di uno stimolo economico» aggiuntivo, come un remake di Next Generation Eu. Meglio pensare a strumenti di bilancio «più mirati», per esempio nel campo della difesa. È il consiglio che la presidente della Commissione Europea Ursula von derha ricevuto il 18scorso, nel corso di una riunione in videoconferenza, da alcuni ascoltati consiglieri esterni, risulta da documenti ottenuti dall'Adnkronos mediante una domanda di accesso agli atti. È un parere che finora è stato seguito dalla Commissione e che contrasta con le richieste ventilate da Paesi del Sud, di valutare una riedizione del Recovery Plan, questa volta dedicato all'energia: i Paesi nordici finora si sono opposti, a partire da Olanda e Germania. L'ex presidente del Consiglio Mario ...