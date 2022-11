Gazzetta – Roma | chi sostituirà Karsdorp? Bereszynski | Odriozola e Bellerin i nomi caldi

Leggi su justcalcio

(Di domenica 27 novembre 2022) 2022-11-26 16:18:28 L’autorevoledello Sport: Il terzino olandese è tornato alla base, ma il suo addio sembra ormai inevitabile: da tenere d’occhio anche la pista che porta a Fresneda del Valladolid La quiete prima della tempesta. Dopo essere rientrato a, su ordine del club dei Friedkin, Ricksarà valutato dallo staff sanitario giallorosso per accertare il malessere psicologico lamentato dal giocatore. Attualmente però a Trigoria non sono presenti dirigenti – sono tutti impegnati nella tournée in Giappone – per questo il confronto tra il calciatore, il suo agente e i verticinisti non ci sarà prima di martedì, quando lalascerà la terra del Sol Levante per tornare al Fulvio Bernardini. Allo stato attuale la situazione appare quasi irrecuperabile e, in attesa del ...