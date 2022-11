(Di domenica 27 novembre 2022) ROMA – Trecentoin più di welfare per questo fine anno a tutti i ferrovieri. È il risultato di unaziendaper contenere la riduzione del potere di acquisto causato dall’aumento dei costi dell’energia e dei carburanti. Il Gruppo FS Italiane e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno sottoscritto unche prevede per tutti i dipendenti del Gruppo un credito welfare aggiuntivo, pari a 300, da utilizzare per misure come il rimborso per le utenze domestiche, il trasporto pubblico locale, i buoni carburante e i buoni spesa e altre misure. L'articolo L'Opinionista.

Italia Informa

... travestito da prete, ferisce lievementeun coltello Papa Paolo VI . A bloccare l'attentatore è ... L'prevede l'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere dei paesi. Per gli italiani ...Coerentementeambito del veggente che vive in un nesso di fedi, i messaggi di Soufanieh invitano all'unità dei cristiani, compreso l'tra i cristiani sulla data del giorno di Pasqua, ... Fs Italiane: accordo con sindacati per contributo welfare di € 300 ai lavoratori con un accordo con gli ex democristiani di “sinistra” passati nello spazio della travagliata Margherita, in quel Partito Democratico in un processo definito di fusione a freddo al sapore più di un ...La Chiesa in Cina è stata divisa tra Chiesa patriottica fedele a Pechino e Chiesa sotterranea o clandestina, quella fedele a Roma ...