Frosinone-Cagliari | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 novembre 2022) Ad attendere ilnella prossima gara diB ci sarà ildi Fabio Liverani. Gialloblù per difendere il primato, mentre i rossoblù puntano un posto nei prossimi playoff.che avrà luogo al Benito Stirpe oggi alle ore 15, gara valevole per il 14° turno di campionato, sarà una sfida davvero molto importante per le situazioni di classifica delle due: i ciociari cercano l’ennesima vittoria che manterrebbe intatto il primato e il divario, mentre i sardi vogliono un’affermazione fondamentale per la graduatoria e il morale ballerino. Ecco le ultime.B: la situazione delle due squadre, il pronostico e lescelte del duo ...