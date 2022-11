Frane a Ischia | sono sei finora le vittime Tra loro anche una bambina e un neonato LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 27 novembre 2022) Cinque corpistati rinvenuti all'indomani della tragedia che si è abbattutta sull'isola, portando a sei il bilancio complessivo dei morti. Traun, unadi cinque-sei anni e una donna anziana. Altri cadaveri sarebbero stati individuati sotto al fango in attesa del recupero. Proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi. Il Cdm stanzia 5 milioni per lo stato di emergenza, che durerà un anno, e nomina commissaria Simonetta Calcaterra. De Luca: "In alcune aree non si può abitare"