Frane a Ischia | recuperato corpo di una bimba Stato emergenza | stanziati 2 milioni LIVE

(Di domenica 27 novembre 2022) E' di una bambina di 5-6 anni il cadavere trovato sotto il letto di una delle case travolte all'alba di ieri. Proseguono le ricerche dei dispersi. Il Cdm nomina Simonetta Calcaterra commissaria per la gestione dell'che durerà un anno. De Luca: "Le persone devono capire che in alcune aree non si può abitare". Il Papa: "Vicino alla popolazione di". Il capo della Protezione civile Curcio: "L'Italia è un Paese fragile"

I ministri hanno dichiarato lo stato di emergenza per. Viste le difficoltà di ieri a far ... che non sono pochi credetemi, per mitigare il rischio da, alluvioni e legate al dissesto ......il rischio da, alluvioni e legate al dissesto idrogeologico'. Così il ministro per il Sud, Nello Musumeci che ha la delega alla Protezione al termine del Consiglio dei ministri su. 2022 -...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una vittima, 11 dispersi, 4 feriti, 167 sfollati, 15 abitazioni coinvolte dalla frana dovrebbero essere 15. I dispersi dovrebbero essere i componenti di 2 famiglie, una di cinque persone con un bimbo ...