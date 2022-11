Frane a Ischia | recuperata quarta vittima Stato di emergenza | stanziati 2 milioni LIVE

(Di domenica 27 novembre 2022) Due corpi non identificati sono stati rinvenuti nel primo pomeriggio: una è un'anziana. Prima erascoperto quello senza vita di una bimba di cinque-sei anni, trovato in una delle case travolte all'alba di ieri. Proseguono le ricerche dei dispersi. Il Cdm nomina Simonetta Calcaterra commissaria per la gestione dell'che durerà un anno. De Luca: "Le persone devono capire che in alcune aree non si può abitare". Il Papa: "Vicino alla popolazione di

Il Papa: 'Vicino alla popolazione di...il rischio da, alluvioni e legate al dissesto idrogeologico'. Così il ministro per il Sud, Nello Musumeci che ha la delega alla Protezione al termine del Consiglio dei ministri su. 2022 -...(Agenzia Vista) Napoli, 27 novembre 2022 I sommozzatori al lavoro a Casamicciola, Ischia, per cercare i dispersi. Nelle immagini le ricerche effettuate in mare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakh ...Roma, 27 nov. (askanews) - "Sono vicino alla popolazione dell'isola di Ischia, colpita dall'alluvione. Prego per le vittime, per quanti soffrono e per tutti coloro che sono intervenuti per portare ...