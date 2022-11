Frane a Ischia | recuperata la terza vittima Stato di emergenza | stanziati 2 milioni LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 27 novembre 2022) Il corpo di una donna anziana non ancora identificata èrinvenuto nel primo pomeriggio. Prima erascoperto quello senza vita di una bimba di cinque-sei anni, trovato in una delle case travolte all'alba di ieri. Proseguono le ricerche dei dispersi. Il Cdm nomina Simonetta Calcaterra commissaria per la gestione dell'che durerà un anno. De Luca: "Le persone devono capire che in alcune aree non si può abitare". Il Papa: "Vicino alla popolazione di