Frana Ischia | morta una donna Si cercano i dispersi

Leggi su italiasera

(Di domenica 27 novembre 2022) (Adnkronos) –a Casamicciola Terme. C’è un morto, unadi 30 anni di cui è stato ritrovato il corpo. I feriti secondo quanto apprende l’Adnkronos sarebbero tre. Siancora 10, mentre sarebbero circa 130 gli sfollati, alcuni sistemati al palazzetto dello sport, altri negli alberghi. Il prefetto di Napoli Claudio Palomba, intervenuto al Tg1, ha lanciato un appello “alle persone che hanno paura di lasciare la propria abitazione: sistemeremo tutti in albergo, però per questi giorni lasciate la vostra casa”, ha detto Palomba a chi si trova nella zona rossa di Casamicciola Terme nell’isola. Le operazioni di soccorso, ha raccontato il prefetto, “sono state estremamente difficili perché il maltempo non ci ha assolutamente abbandonato, tanto è vero che gli elicotteri dei ...