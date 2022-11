Frana Ischia | gli ultimi momenti di Eleonora | chiamò il padre per chiedere aiuto

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 27 novembre 2022) (Adnkronos) – Terrorizzata e temendo il peggio, quindiSirabella, la 31enne morta nellache ha spazzato via diverse abitazioni in località Rarone, nella parte alta di Casamicciola, aveva chiamato ilchiedendogli di venire a prenderla e portarla via in una zona più sicura. Ma il, accorso insieme al figlio, è rimasto bloccato da fango e detriti a poca distanza dall’abitazione della figlia. La giovane evidentemente aveva percepito che poteva accadere qualcosa di drammatico, tra la forte pioggia che da ore si era abbattuta sull’isola e i boati provenienti dal versante del Monte Epomeo sotto il quale si trova la zona del Rarone. Da qui la chiamata al, subito accorso insieme al figlio in via Celario; i due però si sono trovati davanti un “muro” di detriti e fango, che li ha ...