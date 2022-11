Frana Ischia | Cdm approva 1 anno di stato di emergenza Papa | prego per le vittime

(Di domenica 27 novembre 2022) Il Consiglio dei ministri, riunito oggi, ha dato via libera alla dichiarazione dellodiper. Il Cdm èindetto esclusivamente per il tragico evento che ha colpito l'isola campana, infatti, all'ordine del giorno prevedeva soltanto la "dichiarazione dellodiin conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola dia partire dal 26 novembre 2022". Lodiperdurerà une Simonetta Calcaterra sarà commissario straordinario. Lo ha detto il ministro per il Sud Nello Musumeci, al termine dei Consiglio dei ministri. Il Cdm, ha spiegato Musumeci, ha anche disposto un primo stanziamento di due ...

... Nello Musumeci che ha la delega alla Protezione al termine del Consiglio dei ministri su. ...che si è svolto in Prefettura per fare il punto sulla situazione a Casamicciola colpita dalla...Si era accorta della tragedia imminente Eleonora Sirabella , la prima vittima accertata della tragedia di Casamicciola , ed aveva chiesto aiuto. Secondo quanto si è appreso, infatti, poco prima che il ...“Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile, ha dichiarato lo stato di emergenza al quale farà seguito l’ordinanza del capo della Protezione civile, e ha disposto un ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rinnovato in apertura del Consiglio dei Ministri, la vicinanza e la solidarietà nei confronti delle famiglie delle vittime e per la popolazione colpita ...