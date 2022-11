Frana Casamicciola | in salvo una famiglia bloccata in casa 

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata tratta inunadi tre persone intrappolata da ieri mattina nella propria abitazione in zona Celario, colpita dall’alluvione di. I tre, tra cui una donna 90enne non in grado di deambulare, ed un’altra persona anziana sono stati raggiunti pochi minuti fa dalle squadre di soccorso che si sono fatti strada tra il fango ed i detriti e sono riuscite a portarle in una zona sicura più a valle. I tre al momento sono considerati in buone condizioni di salute e sono stati condotti da alcuni parenti. Questo nucleo familiare era già monitorato: i tre non facevano parte dei dispersi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.