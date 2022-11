Frana a Ischia | tutti gli ultimi aggiornamenti

(Di domenica 27 novembre 2022) Nella notte tra venerdì e sabato, un nubrifragio si è abbattuto sull’Isola di, causando enormi danni che hanno, di fatto, ridotto l’isola a uno stato completamente disastroso. Subito dopo l’accaduto esperti e tecnici si sono precipitati per indagare sulle conseguenze e aiutare la popolazione. Ecco quindi,gliriguardo l’accaduto. Al momento, è stata individuata una prima vittima della tragedia che ha colpito l’isola di, una 31enne italiana di nome Eleonora Sirabella. La Protezione Civile ha stimato un totale di 13 feriti ed 11 dispersi. Nel frattempo, sono state già date le prime predisposizioni per far evacuare in sicurezza almeno 200 persone. Tra i cittadini dispersi, invece, figurano due famiglie con due neonati, una donna di 93 anni, la cui casa è ...

L'unica vittima finora accertata viveva con il marinaio - ancora disperso - Salvatore Impagliazzo nella zona del Rarone, una delle più colpite dalla lava di fango scesa a Casamicciola Terme. Il corpo ...Il ministro Urso "parliamo anche di misure per piano nazionale clima" Iniziato il Cdm per dichiarare lo stato di emergenza per, colpita dallaall'alba di ieri 26 novembre. Il bilancio riferito dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, parla di una vittima, Eleonora Sirabella, 31 anni, commessa in un negozio, 11 ...Roma, 27 nov. (askanews) - Aprendo il Consiglio dei ministri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito vicinanza e solidarietà .... Acqua, fango e detriti hanno invaso case e frane a Ischia. pc/red. fonte: ufficio stampa Carabinieri Travolte alcune auto in sosta che sono state trascinate fino al mare. Un uomo… Leggi ...