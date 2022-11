Frana a Ischia | oltre 160 sfollati Continua il lavoro dei soccorsi FOTO

Sono stati impegnati tutta la notte i soccorritori al lavoro per trovare i dispersi dellache ha investito Casamicciola, sull'isola d', all'alba di ieri. Sono 11, secondo quanto riferito dal prefetto di Napoli Carlo Palomba ieri sera nell'ultimo punto stampa della giornata, le ...Ancora maltempo sull'Italia con la Protezione civile che ha emesso un'allerta arancione per la giornata di oggi, sui settori della Campania - devastata dallache ha colpito- Calabria e Sicilia. Allerta gialla sulla Basilicata. Allerta prorogata in Campania In particolare è stato prorogata fino alle 18 di questo pomeriggio l'allerta meteo ...Questa mattina, intorno alle 5, a Casamicciola Terme, sull'isola d' Ischia , si è originata una frana dalla parte alta di via Celario che ha raggiunto il lungomare di piazza Anna ...Prosegue l'evacuazione delle famiglie Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba durante la conferenza stampa dà notizia di un solo morto accertato, al momento, nella frana di Ischia: si tratta di una ...