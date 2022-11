Frana a Ischia | Meloni “Dal Governo risposta immediata”

(Di domenica 27 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con il Consiglio dei ministri di questa mattina, ilha datoperdichiarando lo stato di emergenza e disponendo un primo stanziamento di 2 milioni di euro per affrontare questa terribile situazione. Alla popolazione colpita rinnovo la mia vicinanza ed esprimo profonda gratitudine nei confronti di tutte le forze impegnate nei soccorsi, in particolare ai Vigili del Fuoco, che da ieri lavorano nel fango”. Così, in un post su Facebook, il premier Giorgia.(ITALPRESS).-foto Palazzo Chigi-

Sale a tre il numero dei morti accertati a causa dellache ha colpito in località Casamicciola a. Dopo il corpo di una donna di 31 anni ritrovato già ieri, la Prefettura di Napoli ha comunicato il recupero di quello di una bambina di 5 o 6 ...Leggi anche, trovati corpi di una bambina e un'anziana. De Luca: 'In alcune aree non si può abitare' Il maltempo devasta, a Casamicciola latrascina via tutto: uomo si ...Di Gian Antonio Stella Mai come in questo caso, una lunga storia di errori dimostrava come l’isola fosse da sempre esposta a rischi di ogni tipo. Le responsabilità sia locali sia nazionali Non ne… Leg ...Mezzi al lavoro, a Casamicciola, per recuperare le automobili trascinate dal fango fino al mare, dopo che una frana, dovuta al maltempo, ha colpito il comune dell'isola d'Ischia. (immagini fusco) ...