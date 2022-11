Frana a Ischia | le news in diretta Tre corpi recuperati | altri tre individuati

(Di domenica 27 novembre 2022) Tra le vittime anche una bambina di 5 anni. Si cercano glidispersi. La prima vittima accertata è una donna di 32 anni, Eleonora Sirabella. Ricerche anche con i sub. Stato di emergenza per un ...

Roma, 27 nov ", sono tre le vittime accertate . Dopo il corpo della 31enne Eleonora Sirabella, ritrovato ieri sotto un metro e mezzo di fango, oggi altre l'isola piange altri due morti. La seconda ...Sono quattro i morti per lache ha colpito ieri, all'alba, il Comune di Casamicciola ad. Dopo l'identificazione di Eleonora Sirebella , 31 anni, i soccorritori hanno trovato il corpo di una bimba di 5 - 6 anni e di ...Così il presidente del M5s, Conte ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. ISCHIA - Recuperate le salme di quattro vittime della frana che ieri ha colpito il comune di Casamicciola, ad Ischia. Chi sono le ...