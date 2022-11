Frana a Ischia | le news in diretta Sette vittime accertate | ancora cinque dispersi

(Di domenica 27 novembre 2022) Tra i corpi recuperati quelli di una bambina di 5 anni e un neonato di 22 giorni. Eleonora Sirabella, 31 anni, la prima vittima riconosciuta. Si cercano gli altri, anche con i sub. Stato di ...

Alle 20.30 di domenica 27 novembre, è salito a sette il bilancio delle vittime dellache ha devastato. Gli ultimi due corpi, da quanto si è saputo da chi sta operando sull'isola, ...Una famiglia di 5 persone è rimasta bloccata in una casa a rischio crollo , dopo lasull' isola di. Hanno aspettato circa un paio di ore l'arrivo dei soccorsi sul viale fuori l'abitazione: 'Era venuto tutto giù, sembrava di essere in un film surreale' racconta il padre ...Le cinque persone ancora disperse a Casamicciola dopo la tragica frana fanno parte tutte di un'unica intera famiglia: Gianluca Monti, il capofamiglia, la moglie e tre bambini, ...Io sono bloccato a casa". Pochi istanti dopo la frana che ha devastato Casamicciola, sull’isola di Ischia, al 112 sono arrivate le prime richieste d’aiuto. Un uomo al telefono: "Si è portata via macch ...