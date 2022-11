Frana a Ischia | i soccorritori alla ricerca dei dispersi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 novembre 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – Ha un nome, Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata nelladi. Trentuno anni, commessa in un negozio sull'isola, viveva con il compagno che ancora risulta disperso, in una delle zone, quella del Rarone, più colpite d. Il suo corpo è stato ritrovato nei pressi di via Celaro, sotto un metro e mezzo di fango. Isono stati a lavoro tutta notte per cercare di ritrovare gli 11. Le forze dell'ordine hanno invece proseguito le operazioni di sgombero dalle abitazioni dei circa 200 sfollati. Alle 11 a Palazzo Chigi si terrà il Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza. Continua, intanto, il maltempo: oggi ancora allerta arancione in Campania. “Ci sarà tempo per capire come e perchè si è verificata ...